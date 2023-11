Si dimette assessore di Giardinello: il padre è stato fermato nel blitz antimafia Palermo-New York

Il padre, Giacomo Palazzolo, è stato appena fermato nell’operazione antimafia tra New York e Palermo. Adesso, a distanza di due giorni, Faro Rosario Palazzolo - assessore del Comune di Giardinello - si è dimesso. L’assessore era stato nominato lo scorso febbraio dal sindaco Antonio De Luca e aveva le deleghe Bilancio e Tributi, Turismo, Politiche giovanili, spettacolo, volontariato, cultura, attività produttive e sport. Carica che - come si vede sul sito del Comune - adesso è vacante. "L’assessore ha fatto bene a presentare le dimissioni – dice adesso il sindaco –. Si tratta di un atto di rispetto per le istituzioni. Adesso inizierò le consultazioni con le forze politiche che mi hanno sostenuto per nominare un sostituto".