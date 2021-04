Raccolta fondi per Paolo, 7 anni: "Servono 20 mila euro per il trapianto di staminali in Georgia"

Il bambino, che vive a Villabate, è nato prematuramente con gravi difficoltà respiratorie ed è rimasto in coma farmacologico per 20 giorni, a causa di una severa ipossia. L’Associazione Avis si è mobilitata tramite GoFundMe: "Abbiamo trovato una clinica a Tblisi"

Paolo ha 7 anni e vive a Villabate. L’Associazione Avis del paese alle porte di Palermo ha organizzato su GoFundMe una raccolta fondi per questo bambino nato prematuramente con gravi difficoltà respiratorie e rimasto in coma farmacologico per ben 20 giorni, a causa di una severa ipossia. “Purtroppo - spiegano - ciò ha causato notevoli ritardi dello sviluppo psicomotorio, intellettivo e deficit del linguaggio”.

“In questi anni - raccontano gli organizzatori del crowdfunding - abbiamo tanto lavorato per raggiungere mini obiettivi di autonomia. Abbiamo trovato una clinica a Tblisi, in Georgia, la “Mardaleishvili Medical Centre“, dove effettuano il trapianto di cellule staminali”.

“Inviando la documentazione richiesta - proseguono - ci hanno confermato che Paolo è idoneo all’intervento e che vi è una buona possibilità attraverso questa tecnica ancora sperimentale di apportare significativi miglioramenti del comportamento, linguaggio, intelligenza e aggressività”.

L’Associazione spiega infine che il trapianto sarà previsto verso la fine di giugno e serviranno all’incirca 20 mila euro. Più di 6.500 sono già stati raccolti grazie anche alle 364 condivisioni in un solo giorno della campagna, che è raggiungibile a questo link.