Responsabili scientifici del convegno, organizzato con il Lions Palermo Host, sono la professoressa Antonella Argo, direttrice della Medicina legale dell'Azienda ospedaliera universitaria, e il professore Gianfranco Amenta del Lions Distretto 108YB. Al termine dei lavori, a cui parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Corte d'Appello, Matteo Frasca, e il procuratore generale della Repubblica, Lia Sava sarà conferito il premio "Paolo Giaccone". L'evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie e l'Ordine degli avvocati.

L'evento si terrà sabato 27 al Policlinico, che porta peraltro il nome del medico legale eliminato l'11 agosto del 1982 perché si rifiutò di aggiustare una perizia. Sarà messa in luce la sua figura di "eroe normale". Parteciperanno il suo allievo più vicino, Paolo Procaccianti, ma anche i magistrati Matteo Frasca e Lia Sava

Ucciso per aver detto no a Cosa nostra, un convegno per ricordare il professore Paolo Giaccone