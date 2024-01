Buon compleanno Paolo e Rocco: oggi Borsellino e Chinnici avrebbero compiuto gli anni

Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 84 anni. Una vita trascorsa per e nella "sua" Palermo. Con una parentesi a Marsala. Il 19 dicembre 1986 Borsellino chiese infatti e ottenne di essere nominato Procuratore della Repubblica nella città della provincia trapanese. E oggi a Marsala - con la collaborazione del Tribunale e della Procura della Repubblica della realtà lilibetana - l'Amministrazione comunale e l’Associazione nazionale magistrati-sottosezione inaugureranno oggi il Museo Paolo Borsellino.

La sede è stata allestita in quello che fu l'ufficio del magistrato palermitano, al secondo piano dell'ex Palazzo di Giustizia. Dopo la scopertura della targa inaugurale e la visita al museo, si potrà ammirare un'opera pittorica raffigurante Paolo Borsellino, realizzata dall'artista Fabio Ingrassia. Inoltre, dopo gli interventi istituzionali, seguiranno due momenti musicali.

Era il 19 gennaio del 1940 quando Paolo Borsellino venne alla luce nel quartiere della Kalsa. Figlio di Diego Borsellino e di Maria Pia Lepanto, Paolo Emanuele - così come si chiamava all'anagrafe - da bambino durante le tante partite a calcio nel suo rione conobbe Giovanni Falcone, più grande di lui di otto mesi. L'11 settembre 1958 si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo, si laureò nel 1962, a soli 22 anni e l’anno dopo divenne il magistrato più giovane d’Italia. Morì, sempre nella sua città, il 19 luglio 1992, in via D'Amelio.

Non solo Paolo Borsellino. Novantanove anni fa esatti - il 19 gennaio del 1925 - nasceva infatti a Misilmeri il giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983 con la prima auto bomba rivolta ad un magistrato. Il giudice Chinnici è stato il fondatore del pool antimafia, del qual chiamò a far parte proprio Paolo Borsellino (oltre a Giovanni Falcone), che era anche un suo amico personale.