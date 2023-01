Buon compleanno Paolo: oggi Borsellino avrebbe compiuto 83 anni

Oggi avrebbe compiuto 83 anni. L'anniversario della nascita di Paolo Borsellino assume un significato particolare, in seguito alla cattura di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra che è stato latitante per ben 30 anni e ritenuto tra i responsabili della strage di via d’Amelio, in cui perse la vita il giudice palermitano.

Oggi le istituzioni lo hanno ricordato. In un tweet il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto: "Il 19 gennaio 1940 nasceva Paolo Borsellino. Un grande servitore dello Stato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia. Onore a lui, agli eroi caduti per combattere la criminalità organizzata e a quanti lottano ogni giorno per la legalità e per una Nazione libera e giusta".

Era il 19 gennaio del 1940 quando venne alla luce nel quartiere della Kalsa. Figlio di Diego Borsellino e di Maria Pia Lepanto, Paolo Emanuele - così come si chiamava all'anagrafe - da bambino durante le tante partite a calcio nel suo rione conobbe Giovanni Falcone, più grande di lui di otto mesi. L'11 settembre 1958 si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo, si laureò nel 1962, a soli 22 anni e l’anno dopo divenne il magistrato più giovane d’Italia.

Nel 1975 l'accesso nell’ufficio Istruzioni Affari Penali sotto la guida di Rocco Chinnici e negli anni successivi gli viene affidata l’indagine rapporti tra i mafiosi di Altofonte e Corso dei Mille, iniziata dal cominciata dal commissario Boris Giuliano (assassinato nel 1979), sulla quale lavorerà insiema al capitano Emanuele Basile. Dopo l’omicidio – per mano di Cosa Nostra – del capitano Basile, avvenuto il maggio 1980, alla famiglia di Borsellino viene assegnata la scorta, mentre dell’indagine (che si concluderà soltanto nel 2022) se ne occuperà proprio il giudice palermitano.

E' stato proprio Chinnici a volere lui e Giovanni Falcone, nell’ambizioso progetto ribatezzato Pool antimafia, che diede via alle indagini che portarono ad alcuni dei più importanti processi degli anni Ottanta. Paolo Borsellino morì nella strage di via d’Amelio, a distanza di quasi due mesi dalla morte di Falcone, ucciso nei pressi di Capaci, sull’autostrada tra l’aeroporto di Punta Raisi e Palermo, ma resterà sempre un uomo fondamentale nella storia italiana, che ha vissuto all’insegna dell’onesta e del rispetto nei confronti delle istituzioni.