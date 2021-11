Docente palermitana nel gruppo di esperti nominati per l'attuazione della Riforma Cartabia

La professoressa Paola Maggio del dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo è stata nominata dal ministro della Giustizia Marta Cartabia componente del V Gruppo di lavoro ministeriale per l’attuazione della Riforma Cartabia. Il gruppo di lavoro dovrà predisporre gli schemi di decreto legislativo in attuazione della Legge Delega per l'efficienza del processo penale, la giustizia riparativa e la celere definizione dei procedimenti giudiziari.