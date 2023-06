"La mia cabriolet distrutta dai panni stesi dai vicini", li denuncia ma viene condannato a pagare 1.600 euro

I panni stesi dai vicini che gocciolano, rilasciando candeggina ed altri prodotti chimici, e finiscono per corrodere e distruggere la capotte di un'auto storica, una Golf cabriolet del 1982, posteggiata sotto il balcone. Al proprietario della macchina, che per ottenere giustizia e vedersi ripagati i danni subiti a suo dire dai condomini ha deciso di rivolgersi al Giudice di pace, è costata - paradossalmente - cara: prima ha speso quasi 2.500 euro per riparare la capotte e poi, dopo che il giudice ha respinto la sua istanza, ha dovuto pagarne altri 1.600 di spese di giudizio.

Per il giudice della quarta sezione civile, Raffaella Piro, infatti, l'uomo non avrebbe provato che a rovinare la sua macchina sarebbero stati effettivamente gli indumenti stesi e non correttamente strizzati dai vicini, mentre dal dibattimento e dalle testimonianze raccolte sarebbe emerso invece che l'auto era vecchia e "si ritiene subisca - si legge nella sentenza - il normale deterioramento del trascorrere del tempo, soprattutto alle condizioni atmosferiche, se lasciata all'esterno, senza alcuna copertura né riparo, condizioni che certamente hanno determinato la totale erosione della capotte".

Il proprietario della Golf aveva citato a giudizio i suoi vicini il 18 novembre 2021 ritenendoli responsabili del danno, spiegando che la capotte in tessuto del mezzo "era sbiadita, scolorita e danneggiata a causa del continuo e perpetuo scolo di detersivi e prodotti chimici dannosi che avrebbero reso inutilizzabile il veicolo". L'uomo aveva anche documentato di aver speso 2.421,62 euro per riparare la macchina. I vicini avevano invece negato ogni responsabilità.

"La domanda non appare fondata e pertanto va rigettata" perché, come scrive il giudice nella sentenza, "non è emersa alcuna colpa o negligenza nel loro operato né alcuna riconducibilità sulla responsabilità del danno cagionato da cose in custodia, stante la mancante prova del fatto storico, ossia 'lo sgocciolamento dei panni con acqua e materiali chimici' dal balcone dei vicini ed il nesso eziologico tra il danno ingiusto e l'evento dannoso". E a questa conclusione il giudice è arrivato dopo aver sentito diversi testimoni.

Due di loro hanno prima di tutto negato che la Golf venisse posteggiata sotto il balcone dei vicini, cosa che sarebbe accaduta "sporadicamente" e hanno poi escluso che "la signora stendesse panni gocciolanti perché munita di asciugatrice", spiegando che comunque i vicini "stendevano in un'altra zona della casa e che lo stendino fosse amovibile e di piccole dimensioni". I due hanno invece confermato che la capotte della Golf fosse "vecchia, erosa, increspata" e che l'auto sarebbe stata "sempre fuori ed esposta alle intemperie". Una di loro ha pure affermato che la capotte fosse "sfilacciata da tempo immemorabile e che il proprietario l'avesse riparata con una fascia e poi, dopo svariati anni (circa 40) l'avesse sostituita interamente".

Per il giudice, dunque, la "domanda non è stata sufficientemente provata non avendo il proprietario dell'auto assolto all'onere probatorio" e, come prevede il codice civile "chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e solo in tal caso i diritti ricevono protezione giuridica". Sarebbe stato invece provato che "al contrario un'autovettura immatricolata nel 1982, di sicuro interesse storico, si ritiene che subisca il normale deterioramento del trascorrere del tempo, soprattutto alle condizioni atmosferiche, se lasciata all'esterno, senza alcuna copertura né riparo. Condizioni che certamente hanno determinato la totale erosione della capotte". Da qui la condanna per l'uomo a pagare oltre 1.600 euro di spese di giudizio.