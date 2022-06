Cinisi, nuovo look per Torre Pozzillo: spuntano le panchine e si attendono cestini e luci

Installate sei panchine vicino alla Torre Pozzillo, a Cinisi, posizione privilegiata per ammirare il mare. E' il primo step di un intervento più importante di riqualificazione della zona, dove ricadono due splendide spiagge.

Nelle prossime settimane arriveranno anche sei cestini per gettare i rifiuti. La torre di difesa costiera, di proprietà del Demanio, sarà poi illuminata e al suo fianco sarà installata anche una cartellonistica con QR code (codici digitali) per raccontare a turisti, villeggianti o semplici curiosi la sua storia che inizia nel 1600.

"Per evitare di creare problemi all'aeroporto, le luci - racconta a PalermoToday l'assessore Salvina Di Maggio - illumineranno la Torre dall'alto al basso. Saranno alimentate da pannelli solari. L'immobile sarà inoltre munito di portoncino in ferro e chiuso per evitare che ignoti si intrufolino e lo danneggino. Contiamo di sistemare l'area entro fine luglio".