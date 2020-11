Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Violenza sulle donne, le panchine si colorano di rosso: "Palermo città dei diritti"

Un unico colore da piazza Turba a Villa Niscemi passando per tutta la Quarta circoscrizione. L'iniziativa è organizzata dai Lions Club in collaborazione con l'amministrazione comunale in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere