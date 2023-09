Una panchina per Totò Lo Coco, infermiere e colonna del Samot morto per il Covid

Una panchina per ricordare una persona esemplare. Samot, insieme ad Avamot, l’associazione di volontari ad essa strettamente collegata, hanno deciso di donare la seduta al Parco Uditore, dedicandola a Totò Lo Coco, infermiere dell’associazione, scomparso durante la pandemia da Covid.

"Prendersi cura degli altri" è stata la sua missione durante la vita: in questo modo Lo Coco viene ricordato attraverso le parole della targa affissa sulla panchina. Una missione, quella dell’assistenza verso i malati, senza sosta, proseguita come presidente dell'Avamot e membro del Cda della Samot da pensionato. Missione svolta con amore e che ancora oggi, a tre anni dalla scomparsa, continua a ispirare chi l’ha conosciuto.

"Un’eredità impegnativa da portare avanti", è il commento emozionato della figlia, Rita Lo Coco, durante la cerimonia di inaugurazione, svoltasi ieri pomeriggio, durante la quale erano presenti i familiari e tutti i colleghi. Un momento di commozione condivisa. "Il nostro infermiere Totò Lo Coco - commenta Giorgio Trizzino, fondatore della Samot - era punto di riferimento per la nostra associazione, dedicargli una panchina in questo luogo, all’ombra di un olivastro, in memoria e come simbolo della sua mitezza e della sua semplicità attraverso le quali era capace di infondere tanto coraggio, è il nostro modo per ringraziarlo".

Un’inaugurazione la cui data non è stata scelta a caso: nel trentennale dell’omicidio di don Pino Puglisi, l’infermiere Lo Coco nella sua vita è stato testimone di amore autentico e perciò fruttuoso. "Siamo lieti di accogliere questa donazione - conclude Geri Presti, fondatore della cooperativa sociale Parco Uditore - dedicata ad una persona che attraverso l’amore ha lasciato il segno. È lo stesso amore che ci permette di preservare questo parco ogni giorno, pur nelle difficoltà".