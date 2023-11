Violenza sulle donne, gli studenti dell'istituto Ferrara realizzano una panchina rossa in piazza Bottego

Una panchina rossa contro la violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra sabato 25 novembre, Retake Palermo e le studentesse e gli studenti dell’istituto Francesco Ferrara hanno realizzato una panchina rossa in piazza Bottego, la cui inaugurazione è prevista per venerdì 24 novembre alle 11.

"Le panchine rosse - scrivono - vogliono essere un simbolo, emblema del posto occupato da una donna uccisa da un uomo in quanto donna, segno tangibile di una mancanza causata dalla violenza, stimolo a un confronto e a una riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla".

Le studentesse e gli studenti hanno scelto di adottare una panchina del giardino di piazza Bottego, di cui si prendono cura da mesi, impegnandosi a dipingerla e ad averne cura nel tempo, con l’obiettivo di tenere viva l’attenzione sul fenomeno dei femminicidi, inducendo le persone a fermarsi e riflettere per contrastare l’indifferenza verso uno dei problemi forse più sottovalutati del nostro tempo.

"L'adozione della panchina in piazza Bottego, in pieno centro storico, da parte degli alunni dell'istituto Ferrara - dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione PD - è l'ennesima iniziativa che vuole ribadire la necessità di una cultura che guarda al rispetto e all'affettività libera, in una piazza che soprattutto di notte registra diverse avventori. Ringrazio il presidente dell'associazione Retake Marco D'amico - conclude Nicolao - e il corpo insegnanti per il fattivo impegno ma soprattutto per il messaggio di speranza".