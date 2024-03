L'8 marzo a Cefalà Diana, inaugurata una panchina rossa davanti alle terme arabe

Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata stamattina nello spazio davanti alle Terme Arabe di Cefalà Diana. L’iniziativa si è svolta alla presenza della autorità locali.

"Si tratta di una iniziativa di carattere simbolico che vuole sensibilizzare sul complesso e importante tema della violenza sulle donne, sempre più protagoniste di tragici e raccapriccianti fatti di cronaca che sconvolgono le coscienze di tutti. Questa panchina ricorderà, ai tanti turisti e alle scolaresche che quotidianamente visitano il sito delle Terme della Riserva Naturale Orientata, quanto sia prioritario intervenire e interrogarci su questa piaga della società", dichiara il sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

"Ringrazio il presidente dell’Ente Parco Archeologico Himera per la disponibilità accordata e tutti coloro che attivamente hanno voluto prendere parte a questa manifestazione. Il tema della violenza sulle donne non deve essere ricordato solo oggi ma è nostro dovere, in quanto istituzioni, promuovere la realizzazione di iniziative come questa che permettono di sensibilizzare sul tema e creare occasioni di riflessioni soprattutto fra i giovani", aggiunge il direttore generale della Città metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, che ha presenziato la manifestazione.