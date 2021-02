A Pamela Villoresi il premio DonnAttiva 2020: la consegna della targa a Palazzo delle Aquile

La direttrice del Teatro Biondo Pamela Villoresi vince il premio DonnAttiva 2020, promosso dall’associazione DonnAttiva col patrocinio del Comune. Il sindaco Leoluca Orlando, oggi a Palazzo delle Aquile, le ha consegnato la targa "per la versatilità del suo genio creativo e il quotidiano impegno nell'avvicinare i giovani al teatro quale strumento di crescita consapevole e laboratorio di esperienze di vita”.

Alla cerimonia erano presenti Laura Sabella, vice presidente dell'Associazione DonnAttiva e alcune socie. Sia il sindaco che la Villoresi - fanno sapere gli organizzatori - hanno sottolineato quanto, in un momento delicato come questo che stiamo attraversando, sia importante l'uso dei mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione per far sì che il teatro continui a vivere e ad assolvere alla sua funzione più creativa, più sociale, più aggregativa che ricreativa, in attesa che si possa tornare alla normalità, al contatto con il pubblico, essenziale per il significato stesso del teatro.

L'Associazione DonnAttiva, presieduta dalla giornalista Ina Modica, ha come scopo la valorizzazione ed il sostegno della figura femminile nella società e il suo obiettivo primario è favorire la creazione di una rete tra donne al fine di promuovere la cooperazione, lo scambio di esperienze e la valorizzazione delle singole competenze. Tra le sue attività vanta proprio l'organizzazione e la promozione del Premio che quest'anno festeggerà la tredicesima edizione e che vede tra i suoi sostenitori anche l'Ordine dei Giornalisti, l'Associazione siciliana della stampa, la Caritas, il comune di Monreale e l'Assemblea regionale siciliana.