Palo della luce pericolante in via Paisiello: "L'ho segnalato ma non interviene nessuno"

Questa mattina ho notato un palo dell'illuminazione pericolante che si trova nel parcheggio del supermercato Lidl di viale Regione. Sembra che siano i cavi elettrici a tenerlo in piedi, anche se sicuramente avrà una sua stabilità. Ho chiamato i vigili del fuoco ma mi è stato detto che si tratta di un palo che si trova in un’area parcheggio privata. Dunque la competenza è dell’Enel o della società che gestisce il supermercato. Però rischia di cadere in via Paisiello, esattamente di fronte a una palestra.