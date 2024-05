Paura stamattina in via Perpignano. Intorno alle 12,30 un palo dell'illuminazione pubblica si è staccato cadendo in strada. Solo per puro caso al momento del cedimento non passava nessuno. Il lampione ha però danneggiato un'auto che si trovava parcheggiata dall'altro lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di rimozione del palo della luce.