Palo dell'illuminazione pericolante in via Spagna, intervento dei vigili del fuoco

Palo dell'illuminazione pericolante in via Spagna. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina per mettere in sicurezza un impianto che rischiava di cadere e finire su pedoni o auto. A segnalarlo sono stati alcuni residenti e passanti dopo aver notato una vistosa crepa. Le squadre del 115 hanno rimosso la parte precaria del palo e l'hanno "legata" al resto dell'impianto in attesa dell'arrivo dei tecnici di Amg Energia.

"Gli operatori di Amg Energia - replicano dall'azienda - sono intervenuti e hanno rimosso il doppio braccio che ha ceduto per corrosione, rimanendo ancorato ai cavi, è stato in prima battuta messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Gli operatori di Amg Energia lo hanno del tutto rimosso, eliminando qualsiasi situazione di pericolo. Non è stato necessario, invece, rimuovere il palo che in base alle verifiche effettuate è risultato integro".



