Sferracavallo, paura in via del Manderino: un palo cade fra le macchine in sosta

I residenti temevano da tempo che sarebbe successo e alla fine, per pura casualità, non si è verificata una tragedia. Un palo dell’illuminazione è caduto oggi pomeriggio in via del Manderino, finendo tra le auto in sosta e tagliando in due la strada che si trova nella zona di Sferracavallo.

I primi a intervenire sul posto sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati insieme ai tecnici del Comune nelle operazioni di rimozione del palo. La base del lampione, come si vede dalle immagini, nel tempo era stata corrosa dagli agenti atmosferici trasformandosi in un pezzo di ruggine.

