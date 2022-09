Tragedia sfiorata a Partanna, palo dell'illuminazione si spezza e cade in strada

Se fosse accaduto mezzora prima, sarebbe piombato in mezzo alla folla del mercatino rionale di Partanna. Paura oggi per un incidente avvenuto in via Atlante dove un palo dell’illuminazione pubblica, con la base completamente corrosa dalla ruggine, si è staccato cadendo sulla carreggiata. Per fortuna gli ambulanti avevano già smontato le loro bancarelle e la maggior parte degli studenti delle scuole vicine erano tornati a casa.

"C’è mancato veramente poco. Meno male che non era l'orario di entrata o di uscita delle scuola. Purtroppo in questo Paese - dice a PalermoToday una residente, Giorgia - aspettiamo sempre che ci scappi il morto o che si sfiori la tragedia". Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i tecnici dell’Amg Energia. "E' stata avviata in via Atlante la verifica dei vecchi pali presenti in modo da rimuovere i sostegni che non risulteranno più stabili", spiegano dalla società che gestisce la rete cittadina.

"Un altro vecchio impianti - spiega Ottavio Zacco, consigliere comunale di Forza Italia - sarà rimosso a breve perché installato nello stesso periodo e usurato allo stesso modo. Abbiamo chiesto di fare i controlli su tutti gli impianti della zona per prevenire altri episodi del genere". Ad aprile scorso si era verificato un fatto simile nel rione Mezzomonreale-Villa Tasca, durante una processione. In quell’occasione però un palo della luce era caduto ferendo una donna.