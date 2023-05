Tre palme a rischio crollo, chiude Villa Giulia

Villa Giulia chiude per una decina di giorni. Il motivo? Dopo alcuni sopralluoghi tre palme sono state considerate "a forte rischio crollo". A disporre il provvedimento è l'assessore comunale al Verde urbano Andrea Mineo nell'ambito della realizzazione dei lavori conclusivi del Patto per Palermo che verranno eseguiti da lunedì (8 maggio) venturo all'interno del giardino storico di Villa Giulia. Si tratta di interventi sugli alberi che richiedono la chiusura al pubblico della struttura per ragioni di sicurezza.

"Queste attività - dice l'assessore Mineo - prevedono, tra l'altro, l'abbattimento di tre palme di Washingtonia robusta, radicate lungo il viale del giardino. Dopo alcune analisi è risultato che le palme sono a forte rischio di crollo e sono state pertanto classificate nella classe 'D' di propensione al cedimento, che corrisponde al massimo rischio".

Dal Comune fanno sapere che per questo motivo "si procederà all'abbattimento degli alberi con conseguente piantumazione delle piante necessarie al ripristino della filiera". La chiusura si protrarrà presumibilmente per dieci giorni e comunque fino a quando non verranno completati i lavori.