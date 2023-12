Si presenta al centro vaccinazioni col figlio ma lo trova chiuso: "Avevo prenotato, nessuno mi ha avvisato"

Prenota il vaccino per il figlio a settembre ma quando arriva al centro vaccinazioni dell'Asp di via Spata, a Pallavicino, lo trova chiuso. E' quanto accaduto ieri a Loredana Beni, che racconta a PalermoToday di aver trovato "il cancello sbarrato, senza nessun avviso" quando si è presentata - puntuale - all'appuntamento fissato sul sito dell'Asp.

Non soltanto. "Nessuno - prosegue - mi ha risposto alle numerose telefonate fatte. Sì perché al civico 25 di via Spata, sede del centro vaccinale, non esiste né citofono né campanello. Dopo circa 15 minuti di attesa fuori dal cancello, una donna che si è qualificata come 'amministrativa', è uscita dal locale e ci ha informato, a me a un altro cittadino presente, che il centro è chiuso dal 18 dicembre al 4 gennaio e che, vista la nostra prenotazione, avremmo dovuto ricevere una mail di avviso della chiusura del centro vaccinazioni. Faccio presente che non ho ricevuto alcuna mail. Mi è stato risposto che comunque potrò presentarmi giorno 4 gennaio esibendo la prenotazione. Sono fortemente indignata per questo disservizio e vorrei sapere il perché di questa chiusura".