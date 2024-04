Pallavicino, un centro antiviolenza in un immobile confiscato alla mafia

Un centro antiviolenza in un immobile confiscato alla mafia in via Ammiraglio Cagni, a Pallavicino. E' quanto prevede il progetto "Artemide", finanziato con 2,2 milioni del Pnrr, che la Giunta comunale ha approvato con delibera dello scorso 27 marzo.

"La struttura - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando - sarà interessata da interventi di adeguamento sismico, riqualificazione degli spazi esistenti e innovazione degli impianti tecnologici nell’ottica dell’efficientamento energetico. Gli spazi saranno destinati alla realizzazione di un centro antiviolenza per le donne e per persone Lgbt+. Prevista all’interno del progetto la creazione di un alloggio da destinare a servizi di ospitalità per i soggetti vulnerabili e luoghi per attuare interventi di formazione allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo".

"Il progetto restituirà alla città un bene confiscato alle mafie e favorirà l’inclusione sociale. Continua l’impegno di questa amministrazione per la messa in sicurezza e la salvaguardia del patrimonio comunale e per fornire servizi alla cittadinanza", conclude l'assessore.