Contenzioso tra Comune ed Enel: le paline "intelligenti" dell'Amat dopo mesi restano... al palo

Sono state installate ormai da mesi e sono ancora impacchettate e non funzionati: per colpa di un contenzioso tra Enel e Comune, che si trascina da tempo, le paline "intelligenti", quelle che dovrebbero indicare in tempo reale il passaggio degli autobus in 25 fermate dell'Amat, restano così... al palo.

Dal Comune fanno sapere che dalla prossima settimana dovrebbero essere attivati e funzionanti almeno i tre monitor che si trovano alla Stazione centrale, in piazzale Giotto e al parcheggio Basile: forniranno le stesse informazioni già disponibili sulla app "Muoversi a Palermo" che, dopo una lunghissima fase di aggiustamenti e allineamenti, sembra essere diventata un po' più affidabile. Per le altre 22 paline bisognerà invece attendere ancora e non è dato sapere quanto.

Sin dall'inizio, come aveva raccontato PalermoToday, si era innescato un tira e molla con tra Palazzo delle Aquile e l'Enel, nel quale è già intervenuto personalmente il sindaco, Roberto Lagalla. Che probabilmente sarà costretto a farlo nuovamente. Enel, secondo quanto affermano da Palazzo delle Aquile, sostiene che il contratto con i fornitori sarebbe cambiato e dunque l'iter sarebbe da rifare. Il Comune sta spingendo invece perché l'azienda faccia dei sopralluoghi e installi dei contatori nuovi. Sempre la settimana prossima, sul tema, si terrà una riunione all'Amat, sperando di sbloccare la situazione.

L'installazione delle paline - simili in tutto e per tutto a quelle che si trovano in tutte le altre città italiane ed europee e già in uso per le linee del tram - era stata annunciata a maggio ed era partita quest'estate alle fermate che si trovano sull'asse viale Strasburgo, via Sciuti e via Terrasanta, ma anche in via Libertà, tra il Politeama e piazza Croci. Da allora - salvo le prove compiute con i monitor dei tre capolinea - schermi spenti e ancora imballati.

Intanto da oggi (8 dicembre) è scattata l'operazione biglietti a 50 centesimi per chi acquista i titoli di viaggio dalle app "Muoversi a Palermo" e "PalerMobilità" (di fatto incorporata nella prima). Un'iniziativa - che durerà fino all'8 gennaio - voluta dal sindaco e dal presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta, per decongestionare il traffico durante le feste, invogliare i cittadini ad usare i mezzi pubblici (che nei punti critici saranno potenziati) e famigliarizzare anche con le applicazioni e l'acquisto dei biglietti elettronici.