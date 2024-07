Marino (Pd): "A un anno dall'installazione le paline elettroniche alle fermate Amat non funzionano"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Nel mese di giugno 2023 sono iniziate le attività di installazione di una trentina di paline elettroniche, a cura di Sispi e delle maestranze comunali, che permetteranno di fornire i dati di percorrenza in tempo reale degli autobus alle fermate Amat. Ad oggi, però, nessuna di queste è entrata in funzione". Lo dice Emanuele Maria Marino, consigliere dell'ottava circoscrizione, che aggiunge: "Le paline presenti in via Sciuti e via Terrasanta, ma anche in via Libertà, tra il Politeama e piazza Croci, e non solo, dopo più di un anno dalla loro installazione continuano a non essere state attivate".

"Cosa si aspetta? Quanto tempo ancora dovremo attendere? Per questo motivo - rende noto Marino - ho presentato un’interrogazione volta ad ottenere spiegazioni sul ritardo e sulle tempistiche di effettiva attivazione. Considerate le criticità in cui versa il trasporto pubblico locale, d’altronde, sapere in tempo reale gli orari di arrivo degli autobus sarebbe il minimo che questa amministrazione comunale possa offrire ai cittadini ormai stanchi di tanti disservizi".