Illuminazione, stop ai doppi pali: l'Amg rimuove mille vecchi lampioni tra Mondello e l'Arenella

Sono vecchi, sono "doppioni", non servono più perché sostituiti dai nuovi, rappresentano soltanto un ostacolo e un rischio per i pedoni. Per questo motivo un migliaio di pali della luce saranno rimossi da Amg Energia a Valdesi, Mondello e in tutta la fascia costiera del lungomare Cristoforo Colombo, comprese dunque anche le zone dell'Addaura, di Vergine Maria e dell'Arenella. L'intervento è già partito da viale Margherita di Savoia, altezza via Monte Ercta, e proseguiranno in direzione di piazza Valdesi per poi spostarsi verso il lungomare. Successivamente le attività riguarderanno il quartiere Oreto-Stazione, altra area della città dove con l'arrivo dei nuovi impianti di illuminazione, i vecchi e i nuovi lampioni convivono da tempo. In totale, saranno alla fine tremila i supporti che verranno smontati dai tecnici dell'azienda. L'Amg sta eseguendo i lavori con fondi propri e su iniziativa del Consiglio d'amministrazione.

"Abbiamo ritenuto opportuno iniziare l’attività dalla zona della costa e, in particolare da Mondello - spiega il vicepresidente di Amg Energia, Domenico Macchiarella - perché in questo momento è molto frequentata e dunque la presenza di sostegni in eccesso, alcuni dei quali interessati da fenomeni di corrosione nella sezione di incastro, costituisce un pericolo ma si può considerare anche una barriera architettonica diffusa. Si tratta di centri luminosi che appartengono a vecchi impianti: la doppia palificazione riduce lo spazio sui marciapiedi e rende spesso impossibile il transito, soprattutto dei passeggini o delle carrozzine dei disabili. Completeremo la rimozione anche degli impianti del lungomare dell’Addaura e del relativo cavo aereo fascettato che, tra l’altro, deturpa non poco il paesaggio".

L'intervento della società partecipata del Comune arriva dopo mesi, talvolta anni, in cui nuovi e vecchi impianti sono rimasti installati sulle strade. "Della realizzazione di questi nuovi impianti non si è occupata Amg Energia", continua il vicepresidente Macchiarella. Si tratta infatti di opere realizzate con fondi Pon Metro (ex fondi Fas) che sono state affidate solo dopo il completamento dei lavori ad Amg. L'impianto Vergine Maria-Arenella-Addaura è stato consegnato all'azienda nell'aprile 2020, quello di Mondello-Valdesi nella primavera 2021.

"L’attività di dismissione dei vecchi pali avrebbe potuto essere prevista nei capitolati degli affidamenti. Inoltre, le economie d’appalto e i ribassi di gara, che non sono stati irrilevanti, potevano essere oggetto di una perizia di variante non solo per la rimozione dei vecchi sostegni ma anche per l’eventuale ampliamento degli impianti stessi. Speriamo, per il futuro, in un più efficiente utilizzo delle risorse". In altre parole, redigendo meglio i bandi delle gare d'appalto l'amministrazione comunale avrebbe potuto risparmiare tempo e soldi, affidando il compito di rimuovere i vecchi pali alle ditte che hanno realizzato gli impianti. "E' auspicabile - conclude Macchiarella - che accanto alle attività di rimozione dei vecchi impianti si affianchino, promosse dal Comune, iniziative volte alla verifica periodica della staticità di tutti i sostegni della rete cittadina e, conseguentemente, interventi di messa in sicurezza dei centri luminosi che presentano particolari criticità".