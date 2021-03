Pali e alberi spezzati dal vento, interventi dei vigili del fuoco dal centro all'Addaura

Un impianto dell'illuminazione è caduto su un'auto parcheggiata in largo Villaura, traversa di via dei Cantieri. Un incidente simile è avvenuto poche ore prima in via Sciuti con un albero. Squadre del 115 impegnate anche nel lungomare Cristoforo Colombo, in via Lancia di Brolo e via Sciuti

Pali e alberi spezzati dal vento. La pioggia e le forti raffiche registrate nelle ultime 24 ore hanno provocato danni in varie zone della città. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in largo Villaura, una traversa di via dei Cantieri, per un impianto d’illuminazione caduto su un’auto parcheggiata schiacciandone il cofano. Come accaduto, restando nella stessa zona, in via Antonio Crescenzio un anno fa. La strada è stata chiusa temporaneamente dalle volanti della polizia per consentire ai tecnici dell'Amg di rimuovere il palo.

Poche ore prima un incidente simile si è verificato in via Sciuti, all’altezza di via Olivio Sozzi, dove il vento ha spinto giù un albero poi caduto su una macchina. I vigili del fuoco sono intervenuti e, con l’utilizzo di una motosega, hanno tagliato in pezzi più piccoli il tronco per poterlo rimuovere. Un altro palo dell’illuminazione è caduto all’Addaura, nel lungomare Cristoforo Colombo, mentre un’altra squadra del 115 ha raggiunto via Lancia di Brolo per un sottobalcone che si è sgretolato finendo sul marciapiede. Interventi anche in via Libertà e nelle zone Kalsa e Bonagia.

