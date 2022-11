Il sindaco Lagalla al Duca degli Abruzzi, ecco la palestra e il campo di calcetto rimessi a nuovo

Stamattina il sindaco Roberto Lagalla ha inaugurato la nuova palestra dell'istituto superiore Duca degli Abruzzi – Libero Grassi". Oltre a ripristinare la funzionalità della palestra della scuola, inagibile da diversi anni, è stato realizzato un campetto di calcio a 5 in erba sintetica. L'intervento è costato complessivamente 113 mila euro ed è stato realizzato con i fondi della Città metropolitana. Una riqualificazione molto attesa dagli studenti che in questi anni hanno potuto usare solo parzialmente la palestra e lo spazio sportivo destinato al campo di calcio a causa di una pavimentazione sconnessa e dissestata.

"Abbiamo restituito alla scuola una palestra e un campetto di calcio nuovo e funzionale - ha dichiarato Lagalla - dove gli studenti potranno praticare sport in assoluta sicurezza. Molto ancora si dovrà fare per gli edifici scolastici di Palermo e del territorio metropolitano per completare la vasta opera di messa in sicurezza e riqualificazione già avviata dal governo regionale negli anni scorsi e che mi hanno visto impegnato in prima persona nel ruolo di assessore e che oggi, in qualità di sindaco metropolitano, potrò portare avanti per rendere gli istituti scolastici luoghi sicuri e funzionali allo svolgimento dell’attività didattica, dando la giusta valorizzazione alle aree sportive e alle palestre, trascurate da troppo tempo".