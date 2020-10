"Un iscritto è positivo al Covid", chiusura e sanificazione per palestra Athletic Center

Niente allenamenti per quanti frequentano la palestra Athletic Center di via Principe di Paternò. La struttura è stata chiusa ieri dopo che un iscritto ha comunicato di essere positivo al Coronavirus. I soci sono stati avvisati tramite messaggio. "La direzione - si legge - ritiene opportuno chiudere i locali per un periodo di otto giorni. E' già stata fatta comunicazione all'Asp, da cui aspettiamo comunicazione su come procedere. Al di là delle sanificazioni giornaliere, settimanali e mensili già fatte, ne abbiamo predisposta una ulteriore prima della riapertura. Tutto lo staff per intero si è sottoposto al tampone con risultato negativo. Ci auguriamo quanto prima di riprendere la normale vita sportiva in sicurezza".

