La Domenica Favorita, tornano le visite guidate allo stadio Renzo Barbera

Dopo il tutto esaurito per le Giornate d’autunno Fai, domenica 24 ottobre tornano le visite guidate allo stadio Renzo Barbera, sempre in collaborazione con i volontari del Fondo ambiente italiano, ma questa volta nell’ambito de "La domenica Favorita", il progetto di valorizzazione del Parco reale della Favorita che, grazie all'impegno e alla collaborazione di istituzioni, enti e associazioni, offre in ogni suo appuntamento numerose attività tra cultura, natura, sport benessere e intrattenimento. Le visite si terranno tra le 10 e le 13. E? fortemente consigliata la prenotazione (clicca qui). Punto di ritrovo: ingresso dello stadio Renzo Barbera. Per maggiori informazioni scrivere una mail alla casella postale palermo@delegazionefai.fondoambiente.it. L’accesso è consentito solo con green pass e mascherina. Si invitano gli utenti a utilizzare il gel igienizzante messo a disposizione all’inizio del percorso.