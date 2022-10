Il Covid e gli effetti sul cuore: visite cardiologiche gratuite a Palermo

Da domani - domenica 2 ottobre - arriva anche a Palermo la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022” (che fa parte del più ampio progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare “Banca del Cuore“) per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

Il progetto, da sempre attivo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, riparte dopo due anni di sospensione obbligatoria per la grave pandemia che ci ha colpito e si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici gratuiti volti non solo alla prevenzione ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale, e quella che ha sofferto il Covid, a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.

Palermo sarà l’ultima tappa siciliana che ospiterà il Truck della Prevenzione da domenica 2 ottobre a martedì 4 ottobre a via Emerico Amari dalle ore 9 alle ore 19. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, con il patrocinio della Rai.