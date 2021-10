Palermo brinda col Lotto: gioca 15 euro e ne vince 46 mila

La Sicilia diventa protagonista grazie al Lotto; nell'ultimo concorso, riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 102mila euro. A festeggiare è un giocatore di Palermo con una vincita da 46.250 euro, realizzata con una giocata complessiva da 15 euro sui numeri 7-11-58 sulla ruota siciliana, e uno a Messina, con un'altra vincita da 23.750 euro. A Ragusa, infine, sono stati vinti 18.500 euro e a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, altri 13.500. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 926,4 milioni di euro dall'inizio dell'anno.