Palermo riabbraccia il Velodromo e torna a respirare aria di grandi eventi: è il giorno di Venditti e De Gregori

"Partirono in due ed erano abbastanza...". Le note e il testo sono quelli di Bomba o non bomba. Così Venditti & De Gregori hanno deciso di aprire i concerti in un tour infinito che stasera li porterà finalmente a Palermo. "Un evento nell'evento", a suo modo. Sia perché questo "girovagare" sui palchi di mezza Italia vede per la prima volta, insieme, Francesco De Gregori e Antonello Venditti (due "filosofi e falegnami", come si autodefiniscono). Sia perché il concerto di stasera segna il ritorno - dopo anni di desolante chiusura - del Velodromo palermitano.

L'impianto sportivo dello Zen è riuscito in extremis a ottenere tutte le autorizzazioni. L'ultimo via libera è arrivato dalla commissione comunale di vigilanza del pubblico spettacolo. Il concerto ha fatto segnare il sold out già da settimane. Gli spettatori si sistemeranno tra il prato e la gradinata con la tribuna centrale che resterà chiusa. L'assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia negli scorsi giorni è stata in Prefettura per definire gli ultimi dettagli sulla questione relativa all'ordine e alla sicurezza.

L’ultimo grande evento al Velodromo è stato quello di Jovanotti nell'estate 2013. Ma su questo prato si è esibito anche Elton John nel 2004 e Vasco Rossi l'anno dopo. Da ricordare anche Baglioni e Pausini nel 2012. Dopo Jovanotti però il Velodromo è stato costretto a una lunga chiusura per consentire degli interventi di manutenzione.

Quindi gli intoppi burocratici, gli scontri per ottenere le autorizzazioni. Con delle parentesi datate 2019: ovvero l'Unlocked Music Festival, capace di portare 15 mila persone nell'impianto dedicato a Paolo Borsellino, e il concerto del rapper Salmo. Da annotare anche l'esibizione di Coez nel 2018 che sfumò invece a pochi giorni costringendo gli organizzatori a un cambio di location in extremis per la perdurante inagibilità della struttura di via Lanza di Scalea (il concerto fu spostato al Castello a Mare).

Venditti & De Gregori a Palermo: scaletta di 30 brani

Stasera Palermo tornerà a respirare aria di grandi eventi. Quelli che per tanto tempo sono stati negati alla città. Sul palco del Velodromo salirà mezzo secolo di storia della musica. A esibirsi due ex ragazzi, che hanno ancora tanto da dire e da dare con loro arte.

"Cosa può esserci di più inedito di noi due, che dopo cinquant'anni cantiamo e suoniamo insieme?", hanno dichiarato negli scorsi giorni i due artisti. Venditti & De Gregori (nell'ordine scelto per il manifesto del concerto) in queste tappe della loro tournée non si sono mai risparmiati. E così sarà anche stasera a Palermo. Una "magica" scaletta di oltre trenta brani, che comprende i loro successi ma che inevitabilmente lascia fuori altrettante hit di una carriera così lunga nel tempo e così larga di canzoni scolpite nel cuore e nella memoria di tanta gente.

"Una scaletta nata quasi in modo naturale, strada facendo, ma nondimeno ragionata, certo non estratta a sorte, ma seguendo pur senza intento iniziale una sorta di ideale sceneggiatura", hanno detto in coro. Un concerto che, sottolineano, "è come se fosse un'unica, grande, canzone, che si sviluppa brano dopo brano", con i due artisti che si alternano, cha cantano i loro brani e quelli del collega e amico 'ritrovato', che li interpretano insieme, anche suonando l'uno il pianoforte e l'altro la chitarra. Dopo la tappa di Palermo i due artisti concluderanno la tournée nel fine settimana con due tappe al Teatro Antico di Taormina, il 27 e il 28 agosto.