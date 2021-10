Palermo, un corso di introduzione al buddhismo al centro Muni Gyana: al via le iscrizioni

Introduzione al buddhismo” è sviluppato in un biennio: gli incontri formativi si svolgeranno il sabato, le meditazioni il lunedì. Come dice Sua Santità, il Dalai Lama Tenzin Gyatso, “ognuno di noi in fondo cerca una cosa sola: come essere felice"

Il 30 ottobre inizierà un programma di studio e di pratica del buddhismo mahayana al centro Muni Gyana di Palermo. “Introduzione al buddhismo” è sviluppato in un biennio: gli incontri formativi si svolgeranno il sabato, le meditazioni il lunedì. Come dice Sua Santità, il Dalai Lama Tenzin Gyatso, “ognuno di noi in fondo cerca una cosa sola: come essere felice" e attraverso questi studi, tramite l’ascolto, l’esperienza meditativa e i ritiri guidati, parte integrante di questo percorso, i partecipanti acquisiranno i mezzi e potranno avere l’opportunità di andare alla scoperta di sé stessi e di migliorare la propria esistenza e la convivenza con l’altro. “Introduzione al buddhismo” è il risultato del lavoro combinato tra i vari insegnanti e coordinatori dei centri FPMT di tutto il mondo sotto la supervisione di Lama Zopa Rinpoche.

“Sebbene ogni appuntamento verta su un argomento specifico ,quasi come se fosse un’esperienza a sé stante, è consigliabile la partecipazione all’intero programma sia per mantenere una linearità di percorso sia per accedere più agevolmente a corsi più avanzati – spiega il direttore, Marco Farina -. Il programma viene esposto da insegnanti occidentali, che possono comprendere meglio il modo di concepire, intendere e sentire proprio della cultura occidentale”. Il programma è articolato in tredici argomenti. Ai partecipanti verrà fornito un ampio materiale di studio e, tra un appuntamento e l’altro, gli studenti saranno impegnati in specifici approfondimenti. Le iscrizioni sono già aperte, il corso inizierà al raggiungimento di un numero minimo di sette persone. Per chi volesse maggiori informazioni, basta chiamare la segreteria al 3270383805oppure spedire una mail a info@centromunigyana.it Agli studenti verrà rilasciato un certificato, ove richiesto, dopo il completamento dei prerequisiti fissati. Necessario green pass. Continua, infine, il Basic Program a cura del Venerabile Olivier Rossi.L’insegnamento si svolge tutte le domeniche dalle 17 alle 19 e permette di conoscere le scuole buddhiste basiche in una classificazione sistematizzata delle varie asserzioni filosofiche esposte dal Buddha.