Dal pittore alla compositrice: a Palermo cambiano nome 18 strade

In vigore a Palermo le nuove denominazioni per 18 strade cittadine. Strade intitolate perlopiù a personaggi palermitani. Si va dal pittore Aleardo Terzi, alla compositrice Elena Barbara Giuranna, all'artista Michele Dixit. "Ai nuovi indirizzi - spiegano in una nota da Poste Italiane - sono stati attribuiti i Codici avviamento postale (Cap) di riferimento, dal 90121 al 90146, da scrivere correttamente su ogni tipo di invio per la lavorazione della corrispondenza sia nella fase di smistamento che nella consegna finale da parte del portalettere".

Nel dettaglio si tratta di via Giorgio Tamajo (Cap 90121), via Aleardo Terzi (90124), via Michele Dixit (90124), via Giuseppe Terragni (90146), via Antonio Bonafede (90146), via Silvana Braida (90131), via Pietro Villa (90131), via Giovanni Lentini (90131), via Elena Barbara Giuranna (90131), via Adelaide Bono Cairoli (90121), via Andrea Butera (90145), via Francesco Nullo (90121), via Achille Beltrami (90135), largo Walter Gropius (90146), via dell'Esperanto (90145), via Monte Grifone (90125), via Giovanni Spadolini (90146) e viale Luigi Biondo (90127).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per conoscere i Cap della propria zona - aggiungono da Poste italiane - ci si può rivolgere all’ufficio postale, contattare il call center di Poste Italiane al numero gratuito 803.160 o consultare il sito www.poste.it".