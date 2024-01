Palermo è tra i capoluoghi di provincia che, in valori assoluti, hanno la maggiore uscita in spese postali. Al primo posto c'è Milano che nel 2022 ha raggiunto la cifra record di 18.182.183,66 euro. Tanto da meritare il rating ‘C’ nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 (per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati delle Regioni in quanto in questo caso non comparabili) dai capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Dopo Milano, fra le città con le più elevate spese per questa voce, superiori a 1 milione di euro, seguono in classifica: Roma (13.316.721,47), Bologna (3.677.368,75), Venezia (2.958.649,79), Verona (2.565.429,49), Firenze (2.548.211,90), Bari (2.062.955,29), Napoli (1.763.059,13), Lecce (1.507.152,97), Parma (1.286.426,36), Brescia (1.140.668,70), Palermo (1.135.311,39).

fonte Adnkronos