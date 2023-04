Palermo ricorda Letizia Battaglia a un anno dalla morte: le colonne del Massimo diventeranno rosa

A un anno dalla scomparsa, domani, 13 aprile, Palermo ricorderà Letizia Battaglia. Il momento per celebrare la fotografa è in programma domani sera, alle ore 20.00, quando le colonne del Teatro Massimo si coloreranno di rosa. Per l’occasione, la Kids Orchestra, diretta dal maestro Michele De Luca, e il Coro delle voci bianche del Massimo saranno protagonisti di un’esibizione aperta a tutta la città sulla scalinata del teatro.

"Letizia Battaglia non è stata solo una fotografa di livello internazionale - afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Con la sua arte ha dato lustro a Palermo, narrandone e diffondendone l’immagine in tutto il mondo e quella di domani sera è solo la prima delle iniziative che questa amministrazione ha intenzione di programmare per celebrare la sua memoria. L’illuminazione di rosa del colonnato del Massimo ricorda quanto questo colore fosse stato uno dei simboli, non solo della personalità di Letizia Battaglia, ma anche di quella femminilità che ha sempre voluto immortalare e, al contempo, della rottura con quei luoghi comuni che la definiscono, espressione di ribellione, creatività e di quella visione illuminata della realtà fotografica, fissata nei suoi scatti, che ne hanno sempre caratterizzato e contraddistinto la lunga carriera".