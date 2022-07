Come cambia Palermo: aree pedonali decuplicate, ma poco verde e troppi rifiuti

Palermo ha moltiplicato per 10 la superficie delle aree pedonali in città nel periodo dal 2008 al 2019 e mostra qualche progresso sul fronte della mobilità sostenibile, mentre rimane indietro relativamente ad aree verdi e rifiuti. I dati emergono dal Rapporto Snpa (Sistema nazionale protezione ambiente) "Città in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità ambientale". L'Snpa fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle agenzie ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie regionali protezione ambiente (Arpa) e provinciali (Appa), oltre a Ispra, istituto superiore protezione e ricerca ambientale. Quello del 2022 è il primo dossier che presenta una lettura dei trend ambientali delle 20 città capoluogo e Bolzano, attraverso tre chiavi di lettura: vivibilità, circolarità e resilienza ai cambiamenti climatici fotografando la transizione dei capoluoghi italiani verso la sostenibilità urbana.

Isole pedonali e piste ciclabili

"Il quadro della vivibilità di Palermo - si legge nel rapporto - mostra interessanti progressi sul tema della mobilità che fa registrare l’aumento dell’offerta di infrastrutture per la mobilità dolce, così benefiche per l’ambiente e per la salute: la densità di piste ciclabili è più che raddoppiata dal 2011 al 2019, anno in cui si riscontrano 29,4 km di piste/100 km2 di superficie territoriale". Per quanto riguarda le zone vietate alle auto "dal 2008 al 2019 la disponibilità di aree pedonali è addirittura decuplicata, arrivando a 60,4 m2/100 abitanti, valore tra i più alti rispetto agli altri comuni osservati".

Car sharing e trasporto pubblico

La disponibilità di veicoli in condivisione − car sharing − si è mantenuta stabile dal 2011 al 2014 per poi aumentare considerevolmente più che raddoppiando nel 2015 incrementando in modo irregolare fino al 2019 (2,3 veicoli per 10.000 abitanti nel 2019, +320,4%

rispetto al 2011). La domanda di trasporto pubblico locale è diminuita in modo discontinuo (-15,4% nel 2019 rispetto al 2011) attestandosi a 38,7 passeggeri annui/abitante.

Parco auto e incidenti stradali

Trend in costante crescita del parco auto complessivo nei 6 anni esaminati: da 382.343 unità a fine 2015 si è arrivati a 394.847 al 31 dicembre 2020. La percentuale di auto con standard Euro 0-3 sul totale parco autovetture a fine 2015 era superiore al 50%, ma, con

una diminuzione del 23,3%, è scesa al 38,8% al 31 dicembre 2020. Lento aumento delle auto plug-in rispetto al parco auto elettriche e ibride: dallo 0,19% del 2015 si arriva allo 0,86% del 2019 per poi salire fino al 2,1% alla fine del 2020. Palermo presenta un valore dell’indicatore relativo agli incidenti stradali in rapporto al parco auto in decisa discesa (e tra le più importanti tra quelle prese in considerazione): la diminuzione registrata tra il 2015 e il 2019 è pari a -13,2%, passando da 5,5% a 4,8%.

Verde, 11 metri quadrati per abitante

Rimangono sostanzialmente costanti nell'arco temporale considerato (2015-2019) sia la disponibilità pro capite di verde fruibile (circa 11 metri quadrati/abitante al 2019) – valore facilmente superabile dagli altri comuni del campione analizzato - che la densità di verde pubblico, pari a circa il 5% del territorio comunale, valore in linea con quelli rilevati con maggiore frequenza. Importante l’incidenza delle aree di arredo urbano che incidono per il 43% sulla composizione totale del verde pubblico.

Palermo, inoltre, tutela circa il 30% del proprio territorio - valore in linea con quelli più frequenti del campione - grazie alla presenza di vari siti della rete Natura 2000 (ben 7) e, soprattutto, con la Riserva naturale orientata Monte Pellegrino, che si estende per oltre 1.000 ettari.

Persi 38 ettari di territorio agricolo

Non confortanti i dati sul consumo di suolo. "Tra il 2011 e il 2019 - osserva l'analisi - non variano le superfici destinate a orti urbani che si attestano a 3 ettari per tutto l’arco temporale considerato, valore in linea con quelli rilevati più di frequente nel campione di città considerato. Palermo ha però perso tra il 2015 e il 2020 38 ettari di territorio agricolo, naturale e seminaturale a causa del consumo di suolo, con un andamento piuttosto variabile negli anni".

Rifiuti, 583 chili per abitante

La produzione di rifiuti urbani pro capite nel 2019 ha raggiunto i 583,1 kg/abitante. Nell'arco del quinquennio considerato (2015-2019) si riscontra una crescita costante con un incremento del 13,7%. Nell’ultimo anno preso in esame si riscontra un aumento del 5,5%. I valori di questo indicatore collocano Palermo nella fascia con i valori più alti rispetto al campione esaminato.

Raccolta differenziata

La percentuale di raccolta differenziata nell’ultimo anno ha raggiunto il 17,4%. Nell'arco del quinquennio si è visto un andamento fluttuante, anche se alla fine rispetto al totale del periodo si rileva un aumento del 114,6%. Nell’ultimo anno l’incremento è del 65,9%. Nonostante questo, la percentuale di raccolta differenziata di Palermo è la più bassa all’interno del campione di riferimento. La produzione di rifiuti organici pro capite nell’ultimo anno raggiunge i 40,1 kg/ab. L’andamento del quinquennio non è costante e l’incremento del periodo è comunque alto (108,4%), mentre nell’ultimo anno la crescita è del 99,5%. Il dato pro capite dei rifiuti organici a Palermo si attesta tra i più bassi tra i comuni dello studio.