VIDEO | "Noi violentati": dal Palermo Pride l'urlo contro i politici che hanno affossato il ddl Zan

Dopo due anni di assenza causa pandemia il corteo arcobaleno è tornato a invadere le strade del centro. Nessuna istituzione in testa per volontà del coordinamento del Pride. Cartelli con le facce di Salvini e di Draghi sporche di sangue. Nel mirino la tagliola in Senato