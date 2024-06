Palermo Pride, primi eventi al via in vista del corteo: la madrina sarà BigMama

Il corteo di sabato 22 giugno e un Village ai Cantieri culturali alla Zisa (dal 14 al 22 giugno) ma anche una rassegna di eventi diffusi che portano il Pride in tutta la città a partire già da oggi, col party Popshock Pride alle 22 ai Candelai, e poi attraverso talk, spettacoli di stand up comedy, performance teatrali, drag show e concerti ma anche incontri, book club e dibattiti sui temi che si intersecano tra essi e animano le fila dell'attivismo.

Al centro del Pride 2024 è stata posta la questione della violenza maschilista: il corteo e il percorso pubblico che porta al corteo mettono al centro il tema della violenza maschilista e patriarcale anche e soprattutto in un percorso pubblico e aperto in cui trovare insieme delle pratiche con cui imparare tutti e tutte a riconoscere le nostre contiguità con la cultura maschilista, oppressione e violenza.

"La rabbia non ci basta" è il claim del Palermo Pride 2024

"La cultura maschilista - si legge in una nota del Palermo Pride - è endemica e tutt'altro che episodica. Imparare a riconoscerla, anche all'interno della nostra comunità, è un atto di responsabilità che serve a tutti e tutte. Non ci sono mostri ma solo figli sani di una cultura patriarcale diffusa che agisce sui nostri corpi. Ecco perché 'La rabbia non ci basta' è il claim che abbiamo scelto: abbiamo tante cose da dire. Tante cose da urlare, da discutere, per cui lottare e ritrovarci insieme. Il corteo è, appunto, accompagnato dallo slogan 'La rabbia non ci basta', come recita il brano 'La rabbia non ti basta', di BigMama, madrina del Palermo Pride 2024, insieme all'attrice Simona Malato, le cose da dire, da urlare, da discutere sono tante".

Il percorso del corteo del Palermo Pride 2024

Il concentramento del corteo 2024 del Palermo Pride è previsto per sabato 22 giugno alle 15 in via Roma (all'altezza dell'incrocio con corso Vittorio Emanuele). Si prosegue lungo via Roma, via Cavour, via Ruggero Settimo, piazza Ruggero Settimo – Castelnuovo (Politeama), via Dante, piazza Principe di Camporeale. Imboccando via Paolo Gili, il corteo terminerà negli spazi interni (main stage: area parcheggio) dei Cantieri culturali alla Zisa, dove prenderà il via la serata ufficiale del Palermo Pride 2024, con gli interventi del Palermo Pride e il party finale, lo showcase live di BigMama con Simona Malato, Santamarea e la drag queen Aura Eternal.