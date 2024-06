Palermo Pride 2024, c'è l'ordinanza col percorso del corteo: quali strade saranno chiuse

A otto giorni dal Palermo Pride 2024, previsto per sabato 22 giugno, è stata emessa l'ordinanza che regolerà il traffico durante il corteo. Il percorso prevede partenza da via Roma e poi passaggi da via Cavour, piazza Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Dante, via Serradifalco, piazza Principe di Camporeale e infine ingresso ai Cantieri culturali della Zisa, cuore pulsante della manifestazione dell'orgoglio Lgbtq+.

La limitazione al traffico nelle vie della parata scatterà alle 14.30 e sarà in vigore sino a quando non saranno cessate le esigenze. L'ordinanza consente il transito dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del corteo ovvero carri, mezzi autoarticolati, due trenini turistici, un pickup, una motocarrozzetta turistica. Per il passaggio saranno spostate - e immediatamente dopo il passaggio riposizionate - le barriere in cemento di piazza Castelnuovo e di via Ruggero Settimo. Saranno inoltre inibite alla circolazione tutte le traverse che conducono agli assi su cui si snoderà il corteo sino a cessate esigenze, deviando i flussi verso itinerari alternativi secondo le necessità. Potranno essere chiuse al transito, qualora ce ne fosse esigenza, le vie Giuseppe Whitaker, Giacomo Del Duca e Paolo Gili.

Il provvedimento inoltre stabilisce che per i mezzi pubblici di trasporto Amat e i mezzi di trasporto extraurbano, si provveda alla modifica dove necessario dei percorsi delle linee durante il periodo della manifestazione.