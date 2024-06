VIDEO | "La rabbia non ci basta": un fiume colorato si riversa su Palermo, in migliaia sfilano per i diritti Lgbt+

Le immagini del corteo partito alle 15 da via da via Roma con i suoi undici carri e che si è snodato per le strade del centro fino a raggiungere i Cantieri culturali della Zisa. "La mentalità palermitana ancora un po' ferma, ma il problema riguarda l'intera Italia"