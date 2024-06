I colori del Pride invadono la città, ma FdI attacca: "Nessuna delle vostre rivendicazioni sarà mai legge"

E' partito alle 15 da via Roma il corteo del Pride con i suoi undici coloratissimi carri, che si snoderà per le strade della città fino a raggiungere i Cantieri culturali della Zisa, ma la manifestazione dell'orgoglio, della libertà e contro ogni forma di pregiudizio non solo sessuale per antonomasia mai come quest'anno è oggetto di attacchi durissimi da parte della Destra, in particolare di Fratelli d'Italia. Se l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo - non certo un comunista, ma un esponente di Forza Italia - dice chiaramente che "il Pride non ha colore politico" e invita non solo a partecipare ma ringrazia "gli organizzatori e tutta la comunità Lgbtqia+ della città che lotta per una città meno violenta e più moderna", la deputata palermitana di FdI Carolina Varchi afferma invece senza mezzi termini che "il Pride è ormai una manifestazione ideologica della Sinistra" e assicura che "nessuna delle rivendicazioni del Pride diventerà mai legge". Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio parla addirittura di una manifestazione che "rasenta il reato di atti osceni in luogo pubblico".

L'Arcigay: "Ci vogliono nei forni crematori o in carcere"

Un clima di scontro, quindi, che risente degli attacchi alla manifestazione a livello nazionale. "La misura per noi è già colma da parecchio, eppure questa Destra meloniana ci colpisce quotidianamente con rigurgiti del Ventennio e crociate d'odio", ha dichiarato infatti Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, spiegando che "l'ormai ex candidato sindaco di Torre del Greco, Carmine Alfano, ci vuole nei forni crematori e se qualcuno gli chiede conto di quello che dice, risponde che è 'goliardia', roba che vorrebbe divertire, far ridere, addirittura. Nel frattempo in Parlamento continua la gara per creare cavilli per immaginare l'incarcerazione degli omosessuali". E ha aggiunto: "Per la Lega i gay che hanno utilizzato la maternità surrogata vanno messi in prigione fino a dieci anni. Non vedevano l'ora, verrebbe da pensare, perché visto il contesto sembrerebbe il carcere per gli omosessuali l'obiettivo e non il contrasto a una pratica di procreazione. Questa Destra è spaventosa, non ci stancheremo di dirlo: si trastulla con le pratiche del nazifascismo e immagina un mondo di padri in carcere per il solo fatto di essere padri e omosessuali".

Varchi (FdI): "Nessuna delle loro rivendicazioni sarà mai legge"

Varchi non smentisce queste dichiarazioni, ma anzi, con un post su Facebook, rincara la dose: "Il Pride è ormai una manifestazione ideologica della sinistra. Agli esponenti della coalizione di centrodestra e agli organizzatori che parteciperanno garantisco che nessuna delle rivendicazioni del Pride diventerà mai legge, così come abbiamo promesso ai nostri elettori quando ci siamo presentati alle elezioni. Anzi, stiamo lavorando a provvedimenti che vanno in direzione contraria all'ideologia Lgbt, come l'istituzione del reato universale di maternità surrogata".

Russo e Rini (FdI): "Fanno solo propaganda, sbagliato il patrocinio del Comune"

Alla deputata fanno eco il senatore di FdI Raoul Russo e il segretrario cittadino e provinciale del partito di Giorgia Meloni, Antonio Rini: "Il Pride è una manifestazione politica della Sinistra che strumentalizza il tema dei diritti per fare propaganda. Intenti che, come Fratelli d'Italia, non possiamo condividere e prendiamo atto, con sorpresa, dell'invito di altre forze politiche di centrodestra a prendervi parte, specie se, come a Palermo, si usano i diritti per calpestare quelli della città. Se un commerciante avesse deturpato le strisce pedonali (nella foto qui sotto), come accaduto oggi davanti al monumento del Teatro Massimo, sarebbero scattate immediate le multe. Evidentemente qualcuno pensa di poter essere al di sopra della legge, parlando di diritti. Anche per questa ragione, non siamo d'accordo alla concessione del patrocinio del Comune di Palermo ad una manifestazione politicamente orientata e ideologicamente divisiva".

L'assessore Tamajo: "Partecipate, serve a rendere la città meno violenta e più moderna"

Parole che sembrano rivolte proprio a Tamajo che invece si è schierato chiaramente a favore della manifestazione: "Il Pride non ha colore politico, è un momento fondamentale per rivendicare i diritti di tutti indipendentemente dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da qualsiasi altra caratteristica personale. Il Pride è una celebrazione a favore di una comunità più equa e un richiamo all'uguaglianza e alla giustizia sociale, è un'opportunità per ribadire che ogni persona deve essere libera di vivere la propria vita senza discriminazioni e con pari opportunità". Tamajo ha voluto ringraziare coloro che rendono possibile il Pride a Palermo, dagli organizzatori ai volontari, e ha esteso un saluto particolare alla comunità Lgbtq+ e augurando "un sereno e gioioso Pride, invito i cittadini a partecipare con spirito di solidarietà e condivisione: insieme possiamo costruire una società più equa e inclusiva".

Figuccia (Lega): "Ma quali diritti di tutti, sono atti osceni in luogo pubblico"

Di parere totalmente (e inevitabilmente) contrario Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale: "Non comprendo come si possa inneggiare al Pride come ad una manifestazione per i diritti di tutti, quando è del tutto evidente che i diritti non c'entrano nulla. Si tratta di una manifestazione che definirei pittoresca e decisamente fuori luogo perché spesso ad essere lesi sono i diritti di tutti coloro che non vorrebbero assistere a quelli che spesso rasentano il reato di 'atti osceni in luogo pubblico'". E aggiunge: "I diritti hanno a che fare con luoghi e modi completamente diversi, così come l'orgoglio di rivendicarli. Non condivido inoltre la scelta dell'amministrazione Lagalla di patrocinare iniziative come queste, né quella di altri partiti apparentemente di centrodestra che vorrebbero stendere tappeti rossi alla stessa Sinistra con cui sono alleati in altri contesti".



Lima (Pd): "Mobilitazione necessaria, noi siamo dalla parte giusta della Storia"

Sulla stessa linea, anche se non certo per appartenenza politica, è Sergio Lima, componente della segreteria regionale del Pd Sicilia e della cirezione nazionale, che sta partecipando al Pride: "Un fiume arcobaleno attraversa oggi Palermo. E’ un Pride di festa e di lotta, ancora più necessaria in un Paese che scivola indietro nelle classifiche e che sui diritti guarda più all’Ungheria che alle democrazie avanzate nella Ue. I dati Istat testimoniano come più di una persona Lgbtiq+ su 4 abbia subito discriminazioni sul lavoro, la cronaca continua a proporci casi di violenze e aggressioni, ancora troppi ed intollerabili sono gli episodi di omofobia nelle nostre comunità. Per questo c’è bisogno del Pride e - conclude - di una mobilitazione costante. Per difendere i diritti, mai definitivamente acquisiti e conquistarne di nuovi. Il Pd è e sarà dalla parte giusta della Storia. A Palermo come in Sicilia sostenendo le giuste rivendicazioni del movimento".