In migliaia al Pride e la città diventa arcobaleno, il sindaco: "Sono diritti umani, la politica non c'entra"

Migliaia di persone, evidentemente indifferenti agli appelli di Fratelli d'Italia e Lega, sono scese per le strade della città e hanno partecipato con entusiasmo al Pride, tra musica, colori e undici carri. Tra di loro anche il sindaco Roberto Lagalla che, di fronte agli attacchi lanciati oggi pomeriggio contro la manifestazione e addirittura il patrocinino del Comune, tira dritto con grande serenità: "Laddove sono in gioco diritti umani e vocazione della persona non c'è spazio per la politica", ha detto infatti.

Il primo cittadino ha salutato e abbracciato i partecipanti, si è fermato a parlare con loro e ha spiegato - annullando così ogni polemica - che il Pride "è una festa e come tutte le feste va accolta e sostenuta, non possiamo che confermare un atteggiamento normale e dovuto da parte di una pubblica amministrazione che deve tenere in considerazione tutte le sensibilità e tutte le identità presenti nella propria comunità". Lagalla è quindi perfettamente in linea con quanto accaduto negli anni precedenti, col suo predecessore Leoluca Orlando.

La città per tutto il pomeriggio si è riempita di musica e allegria, con gente che ballava ed era in strada per rivendicare diritti fondamentali, come quelli legati alla libertà sessuale, che, per quanto chiaramente sanciti dalla Costituzione, vengono ancora troppo spesso ignorati e calpestati, spesso pure con violenza.

Non sono mai mancate le polemiche intorno alla manifestazione, ma quest'anno si sono registrati toni particolarmente pesanti: "Nessuna delle rivendicazioni del Pride diventerà mai legge", ha detto per esempio Carolina Varchi, deputata di FdI, sottolineando che si sta invece lavorando al "reato di maternità surrogata". Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio, ha addirittura parlato di manifestazioni di cattivo gusto "che rasentano il reato di atti osceni in luogo pubblico".

Ancora una volta, però, Palermo si è tinta dei colori arcobaleno, ha accolto - come è nella sua storia millennaria, senza distinzioni di sesso, genere o razza. Esattamente come prevede l'articolo 3 della Costituzione.