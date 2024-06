Un Pride di lotte per i diritti di tutti e contro la violenza maschilista: l'omaggio alla giovane stuprata al Foro Italico

Un pride di lotta, di protesta e di gioia. Sullo sfondo l'orgoglio di essere quello che si è, anche sfacciatamente. E' questo il senso del nuovo Palermo Pride, in programma sabato 22 giugno, dedicato alla giovane vittima dello stupro del Foro Italico, i cui fatti di cronaca hanno acceso un riflettore sulla violenza maschilista. Saranno oltre 11 i carri che attraverseranno la città per il corteo che si chiuderà con un party ai Cantieri Culturali alla Zisa allestiti per il Village. Sul palco e durante la parata anche le due madrine scelte per quest'anno: la cantante BigMama e l'attrice Simona Malato.

Il concentramento, a partire dalle 15, sarà in via Roma. Poi si percorreranno insieme via Cavour, via Ruggero Settimo, via Dante, fino a raggiungere via Paolo Gili per il party finale. Nel mezzo il corteo, i flash mob e gli interventi politici, ma anche dibattiti che spaziano dai diritti in Tunisia alla la violenza di genere sul lavoro, fino all'urbanistica. E poi ancora performance, incontri e proiezioni con focus sulle Ballroom, sulla musica Techno e storia dell'arte e poi laboratori per l'infanzia, stand up comedy, drag show e gli eventi "off" in diverse zone della città.

Il tema scelto è così la violenza maschilista. "Dopo l'orribile stupro di gruppo - afferma Daniela Tomasino, presidente del Coordinamento Palermo Pride - c'era la voglia di additare i responsabili come dei mostri, come se fossero qualcosa di altro da noi. Così però è facile: se gli altri sono mostri vuol dire che io non lo sono. E' un modo per auto assolversi. La cultura dello stupro, della violenza, è una cultura che ci appartiene profondamente, appartiene a ognuno di noi e che bisogna sradicare a partire da noi stessi, dai nostri spazi, dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità e dai nostri luoghi politici perché in realtà è una cosa trasversale che capita ovunque, non che può capitare ovunque".

A sfilare insieme alle tante famiglie che si aspettano (il coordinamento attende un'affluenza maggiore rispetto a quella dell'anno passato) ci sarà anche il sindaco Roberto Lagalla. "Credo sia noto e pacifico l'orientamento dell'amministrazione rispetto alla tutela dei diritti e al riconoscimento delle identità - ha detto il primo cittadino nel corso della conferenza stampa in Sala Onu al Teatro Massimo - e questo è avvenuto nel passato e avviene nel presente. Nel momento in cui si fa un lavoro e si guarda con interesse e attenzione alla comunità, è chiaro che vengono meno le pregiudiziali politiche e pregiudiziali di parte. Il Pride è una festa, è una festa identitaria che la città accoglie, che la città deve sapere ascoltare, che la città ospita da sempre e quindi non vedo difficoltà rispetto a questo tema".

Madrina di questa edizione, che si svolgerà nel ricordo di Luigi Carollo, anima del Pride e dei diritti Lgbtqi+ della comunità palermitana recentemente scomparso, sarà l'attrice Simona Malato. "Sono molto emozionata e grata a Luigi che è impossibile non nominare - ha detto - perché mi ha accolta. L'ho conosciuto quando è uscito al cinema il film di Beppe Fiorello 'Stranizza d'amuri', ispirato ai fatti di Giarre, il delitto di due giovani ragazzi uccisi perché si amavano. A Luigi piacevano questi personaggi di cui prendevo i panni. E' un esercizio di ascolto grande prendere i panni di qualcun altro e lo possono fare anche quelli che non sono attori. Conta solo essere liberi. E la comunità Lgbt lo è. E' una comunità che ha fatto le lotte per sé e ora ha una capacità di accoglimento rispetto a tutte le altre battaglie. Per le difese di tutti i diritti, di tutte le categorie, trasversalmente".