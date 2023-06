Palermo Pride 2023, ci siamo: ecco il percorso completo, appuntamento alle 15

Palermo Pride 2023, ci siamo. L'onda colorata è pronta per invadere il centro città. Appuntamento alle 15 nel tratto compreso tra la stazione centrale e l'incrocio con corso Vittorio Emanuele. Poi un percorso che si snoderà da via Roma a via Cavour, quindi il serpentone imboccherà via Ruggero Settimo, poi piazza Castelnuovo, all'ombra del Politeama. Quindi via Dante, piazza Principe di Camporeale e infine i Cantieri culturali della Zisa dove si concluderà la parata.

"Durante il corteo - dicono gli organizzatri - chi vorrà potrà rivolgersi a qualsiasi carro se avrà necessità di acqua per riprendersi o nel caso accusi qualsiasi altro problema di salute. Chi avrà necessità di sedersi perché non può deambulare a lungo, può rivolgersi al Trenino Famiglie Arcobaleno (Carro numero 2), o alla Lapa del Disability Pride (Carro numero 9). Tutti i carri e tutte le persone che fanno parte del corteo del Palermo Pride hanno la responsabilità di rendere il corteo accessibile, attento alle necessità di tutti".