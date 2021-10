"Torniamo a fare rumore", il 30 ottobre il corteo del Palermo Pride

Doveva tenersi il 18 settembre, ma l'evento era stato annullato a causa delle norme anti Covid. In quel periodo infatti la Sicilia era in zona gialla e le manifestazioni in forma dinamica erano vietate. Avviata una campagna di crowdfunding

Si svolgerà sabato 30 ottobre il corteo del Palermo Pride 2021. A renderlo noto è il Coordinamento del Pride con una nota. La parata in origine doveva tenersi il 18 settembre, ma era stata annullata i primi di settembre a causa delle norme anti Covid. In quel periodo infatti la Sicilia era in zona gialla e le manifestazioni in forma dinamica erano vietate. Nei prossimi giorni saranno resi noti maggiori dettagli sulle iniziative collaterali al corteo politico e il calendario d'iniziative. Per sostenere la manifestazione è stata avviata una campagna di crowdfunding sul sito di Produzioni dal basso.