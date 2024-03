Crociere, Anello: "Palermo vuole consolidarsi fra le mete preferite nel Mediterraneo"

"Palermo attraverso il suo porto punta quest'anno ad accogliere per la prima volta più di un milione di passeggeri dopo i 939.745 viaggiatori sbarcati nel 2023. Numeri in aumento del 2%, secondo le stime di Speciale crociere, che fanno ben sperare per il turismo e l'economia della città". Lo dichiara Alessandro Anello, assessore al turismo del Comune.

Anello ha continuato: "Palermo vuole consolidarsi fra le mete preferite dalla crocieristica del Mediterraneo. La sfida ora sarà come gestire un fenomeno destinato comunque a cambiare, ma in questa direzione la città è già proiettata nel futuro dopo l'inaugurazione del molo trapezoidale. Più turismo, più sviluppo, più lavoro".