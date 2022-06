Coi biglietti della Curva vogliono entrare in tribuna autorità: steward preso a calci e pugni, arrestati

Poco prima del fischio di inizio di Palermo-Padova si sono presentati all’ingresso della tribuna autorità, esibendo due biglietti di Curva Nord. Quando gli steward li hanno stoppati, si sono ribellati con spintoni, calci e pugni. Per questo motivo per papà e figlio, rispettivamente di 41 e 22 anni, sono scattati arresto e Daspo (il provvedimento, emesso dal questore è già stato notificato). Per entrambi l'accusa di "violenza e minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive".

"Quando gli steward li hanno fermati - spiegano dagli uffici di polizia - i due uomini hanno fatto partire una serie di offese. Poi la violenza anche nei confronti del responsabile degli steward: spintoni, calci e anche un pugno al viso. I poliziotti, schierati a distanza, sono giunti in suo soccorso e sono riusciti a evitare conseguenze peggiori".

Padre e figlio sono stati poi portati nell'ufficio di polizia all’interno del Barbera e sono stati tratti in arresto. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice. Quasi contestulamente, il questore della provincia di Palermo ha emesso nei loro confronti un provvedimento di divieto di accesso, su scala nazionale ed europea, agli impianti in cui si disputeranno competizioni calcistiche, anche di natura amichevole. "Questo divieto - dicono dalla questura - avrà la durata di due anni per il padre e di un anno per il figlio ed è motivato dalla violenta condotta dei due. Questo atteggiamento ha infatti destabilizzato l’ordinato prosieguo delle procedure di ingresso allo stadio ed ha rischiato di innescare un clima di forte tensione alla presenza di migliaia tifosi".

I controlli dei poliziotti della Digos hanno anche consentito di sequestrare numerosi fumogeni di grosse dimensioni che erano stati nascosti dentro il Barbera, nonché di segnalare due uomini: uno, si tratta di un pregiudicato, per aver dichiarato false generalità e un tifoso del Padova per avere portato allo stadio un fumogeno. Altri 15 tifosi sono stati rintracciati privi di biglietto d’ingresso e, oltre alla prevista sanzione amministrativa, saranno sottoposti al Daspo.