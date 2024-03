Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo ospita il Congresso del Sindacato Itamil Esercito Il Sindacato ITAMIL ESERCITO ha quasi raggiunto il 4% di adesione, garantendo la rappresentatività sindacale prevista con la soglia del 2%. La certificazione è stata firmata al dicastero della Difesa Roma il 22 marzo 2024 con la presenza per conto dell' amministrazione del Generale di Divisione dei Carabinieri Rosario Castello, mentre la nuova sede nazionale è stata aperta a Palermo in via Di Marco n.29 . Proprio a Palermo, al Marina Convention Center presso il molo trapezoidale in via Filippo Patti N.30 , si svolgerà alle ore 15:00 il Congresso Nazionale. Questo evento vedrà la partecipazione di autorità come il Presidente di Euromil, Emmanuel Jacob, il Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, e il Comandante dell'Esercito in Sicilia, Generale Maurizio Angelo Scardino, Il Congresso discuterà temi importanti per i militari e sarà un'opportunità di dialogo tra il sindacato, le istituzioni e la società civile.

Interverranno per il Sindacato Itamil Esercito Sandro Frattalemi presidente, Nicola Passarelli vice presidente e vittima del dovere, il segretario generale Girolamo Foti, Domenico Bilello, il Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota, ospiti Don Pino Terranova, Congresso, il Sindacato ITAMIL ESERCITO avrà il piacere di accogliere una selezione di relatori il Cav. Dott. Gaetano Ruocco, Presidente Nazionale Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, che parlerà di legalità; il Vice presidente del Sindacato di Polizia Giovanni Assenzio,Salvatore Pillitteri, Vice presidente SIM-MARINA E GC, con un approfondimento sui diritti sindacali dei militari; e il Dott. Giuseppe Antoci, Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto, Maurizio Ferrara Adis, Francesco Damasco l’Italia s’è desta, gli avvocati Massimo Taffuri, Nino Giallombardo, Ernesto Sica, Massimo Scala e il presidente della Bussinss Card Davide Munaro. Nel corso dei lavori verranno premiati il cantautore e artista palermitano Alfred Costello per aver inciso e cantanto l’inno alla giustizia del Sindacato Itamil Esercito, e L'ATLETA militare con titoli italiani ed europei di Karate il giovanissimo Vincenzo Riccio.

ITAMIL ESERCITO presenterà il primo sportello informativo a Palermo per chi è interessato all'arruolamento. Le Autorità politiche hanno inviato i loro saluti, Sono pervenuti i saluti del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, On. Domenico Rossi,della Segretaria del Pd, Elly Shlein, del Senatore Maurizio Gasparri, del Professor Leoluca Orlando, e dell'On. Carolina Varchi, il Senatore Raoul Russo, On.Alessandro Arico'. e il futuro del sindacato si concentra sulla tutela dei diritti dei militari. Il presidente Frattalemi concluderà con un appello per i volontari dell'esercito a rischio di congedo nel mese di maggio.