Il sogno americano di Vito Riggio: "Voglio riportare a Palermo il volo per New York"

Per un nuovo volo che arriva, ovvero il Palermo-Istanbul, un altro che potrebbe decollare e collegare il capoluogo siciliano a New York. E' il sogno di Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, che a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova rotta operata da Turkish Airlines dichiara di voler ristabilire un collegamento estivo diretto con l'America.

"United - spiega l'Ad - avrebbe dovuto debuttare negli anni passati. Poi ha licenziato cinquemila persone e dimezzato la flotta aerea. Ha ricominciato a investire quest'anno e la prima tappa è stata Napoli. Noi gli chiediamo di ristabilire un collegamento quantomeno estivo tra Palermo e New York, il cui sindaco una volta mi disse che è lui il vero presidente dei siciliani perché ne ha cinque milioni".

In merito all'investimento che la società che ha in gestione l'aeroporto di Palermo ha fatto prendendo a bordo la compagnia turca, Riggio dice: "Le compagnie non vengono gratis e per farle venire bisogna rinunciare a parte dei profitti. Questo è un grande problema perché poi vengono meno i quattrini per gli investimenti. Penso però che nel bilanciamento tra nuovo traffico (e quindi nuovi consumi) e sviluppo del territorio (e minori entrate) per l'aeroporto bisogna fare un sacrificio a condizione che il territorio reagisca e capisca che è una grandissima occasione".

Bisogna dunque favorire i collegamenti diretti tra Palermo e tante altre destinazioni. "C'è una tendenza al monopolio - spiega ancora Riggio - perché l'unica grande compagnia che ha 575 aerei è Ryanair con tutte le contraddizioni che questo comporta. Sarebbe bene averne due o tre di Ryanair, purtroppo ne abbiamo una sola: non tanto i termini di prezzi, che poi tendono ad abbassarsi vista la quantità di voli offerti, quanto in termini di richieste che Ryanair fa agli aeroporti e non solo a Palermo. Noi non vogliamo che Ryanair se ne vada dalla Sicilia, ma vorremmo anche pagare di meno rispetto al traffico che Ryanair offre".