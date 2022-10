Palermo-Mazara del Vallo, scatta la chiusura delle due rampe dello svincolo di Balestrate

Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, tra le 22 e le 6 del mattino, saranno chiuse due rampe dello svincolo di Balestrate, sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, per consentire alcuni interventi finalizzati al transito di un trasporto eccezionale.

In particolare, sarà chiusa la rampa di uscita a Balestrate per i veicoli provenienti da Mazara del Vallo, che potranno utilizzare il precedente svincolo di Alcamo est, e la rampa di immissione verso Palermo per i veicoli provenienti da Balestrate, che potranno utilizzare il successivo svincolo di Partinico.